Más de 300 habitantes beneficiados con servicios médicos gratuitos en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y acercar la atención médica a todas las familias fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, pusieron en marcha la Caravana de la Salud de parte de Mejora Coahuila, en el Salón Ejidal de la colonia Occidental, beneficiando a más de 300 habitantes de zonas urbanas y rurales.

Durante la jornada se ofrecieron servicios médicos gratuitos como detección de diabetes, hipertensión y VIH, vacunación, control de vectores, orientación nutricional y atención integral de la mujer, incluyendo exploraciones clínicas de mama y mastografías, con el apoyo de una unidad móvil.

El evento contó con la presencia de funcionarios municipales; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Dr. Faustino Aguilar; así como representantes del programa Mejora y del área de Salud Pública Municipal.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y del coordinador estatal de Mejora Coahuila Gabriel Elizondo Pérez, destacó que la salud es uno de los ejes más importantes de su gobierno: "Queremos que cada familia fronterense tenga acceso a servicios médicos de calidad y que la distancia ya no sea un factor. La salud no puede esperar, por eso salimos al encuentro de la gente con atención digna y cercana", afirmó.

El director de Salud Pública Municipal, Dr. Miguel Ángel Sánchez Leija, subrayó que este esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento, la Jurisdicción Sanitaria y el Gobierno del Estado tiene como propósito fortalecer la atención primaria y fomentar la cultura de la prevención. Tras el acto protocolario, las autoridades realizaron un recorrido por los módulos y unidades móviles, constatando la atención que se brinda a la población.

Con acciones como esta, Frontera avanza con orden, rumbo y resultados, garantizando servicios de salud más accesibles y una mejor calidad de vida para las familias.