Servicios médicos gratuitos y prevención en salud para todos en San Buenaventura

Con el firme propósito de acercar servicios médicos gratuitos a la población y fomentar una cultura de prevención en materia de salud, este próximo domingo 8 de septiembre, se llevará a cabo en la Plaza Principal de San Buenaventura la Macro Brigada de Salud Estatal, a partir de las 10:00 de la mañana.

Este importante evento contará con la participación de diversas dependencias del sector salud, que se unirán para ofrecer una amplia gama de servicios médicos y preventivos sin costo alguno, dirigidos a personas de todas las edades. La jornada está diseñada para que las familias puedan acceder, en un solo lugar, a atención integral que contribuya al cuidado de su bienestar físico y emocional.

La directora de Salud Municipal, maestra Rosa María Hipólito, extendió una cordial invitación a toda la ciudadanía a asistir y aprovechar esta oportunidad, que representa un valioso apoyo para la economía familiar y una forma efectiva de detectar a tiempo posibles padecimientos.

"La Macro Brigada tiene como objetivo principal promover hábitos de vida saludables y fortalecer la detección oportuna de enfermedades. Queremos que las familias sambonenses estén sanas, informadas y protegidas, y por eso traemos todos estos servicios directamente a su alcance", señaló la funcionaria.

Asimismo, recomendó a los asistentes llevar consigo su cartilla de salud, con el fin de que los servicios recibidos puedan registrarse adecuadamente, lo cual permite dar seguimiento a su historial médico y continuar con futuras atenciones si así se requiere.

La Macro Brigada de Salud es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Estatal y Municipal, que busca brindar atención de calidad, sin barreras económicas ni geográficas, reafirmando el compromiso con el bienestar y desarrollo de las familias de San Buenaventura.