Regidores solicitan incremento salarial en sesión del Cabildo de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Durante la 25 sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento aprobó por mayoría el avance financiero correspondiente al mes anterior, así como la cuenta pública del trimestre. Además, el regidor de Seguridad Pública solicitó un aumento del 14 % al salario de regidores, informó el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán. El funcionario detalló que ambos puntos fueron avalados por la mayoría de los integrantes del cuerpo edilicio, tras la presentación de los informes por parte de la Comisión de Hacienda, encabezada por la regidora Perla Ríos, quien contó con el respaldo del contador municipal y de la tesorera. "En ambos casos el resultado fue positivo; al final del día siempre surgen comentarios, pero no con mala intención, sino para aclarar dudas de los regidores y síndicos", expresó López Gaytán. Durante el apartado de asuntos generales, diversos regidores aprovecharon el espacio para exponer temas de interés común. La regidora Maricarmen Villalobos abordó el tema de permisos para adultos mayores; Carlos Siller informó sobre próximas modificaciones a reglamentos municipales, mientras que el regidor Rogelio Ramos presentó observaciones relacionadas con nómina y solicitó un aumento del 14 % al salario de los regidores, propuesta que será analizada por el Departamento de Hacienda. "La alcaldesa pidió que esto se analizara y se turnara a la comisión ya que hay que pensar en la economía de los fronterenses y tener empatía con la región centro, que es la principal preocupación de ella, que haya paridad en el ingreso y egreso y que la administración sea de carácter eficiente, pues el salario de un regidor anda alrededor de los 40 mil pesos". La sesión transcurrió en un ambiente de diálogo y participación, destacando la disposición de los integrantes del Cabildo para continuar fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas en la administración municipal.