Sika Transportes realiza simulacro de choque en Monclova

Con el propósito de fortalecer sus protocolos de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, la empresa Sika Transportes realizó un simulacro de choque entre un vehículo particular y un tráiler que transportaba material peligroso.

El ejercicio, que forma parte de sus prácticas anuales de prevención, se llevó a cabo el sábado 3 de enero y permitió a operadores y personal poner en práctica los procedimientos establecidos para la atención de emergencias de alto impacto. El simulacro inició a las 14:00 horas y se desarrolló en un lapso de 17 minutos, tiempo que fue calificado como positivo por la pronta reacción de los participantes.

En la actividad participaron cuatro voluntarios, así como dos elementos de la Cruz Roja, quienes trabajaron de manera coordinada para evaluar la correcta aplicación de los protocolos de seguridad y atención prehospitalaria. La respuesta de los operadores fue destacada, al ejecutar de forma adecuada las acciones necesarias para salvaguardar la integridad del personal y minimizar riesgos en el entorno.

Representantes de Sika Transportes subrayaron que este tipo de ejercicios son fundamentales, especialmente por la naturaleza del material que se traslada, y refrendan el compromiso de la empresa con la seguridad y la capacitación constante de su personal. Previamente, más de 70 trabajadores participaron en cursos de capacitación impartidos en las instalaciones de la Universidad Politécnica Monclova–Frontera, donde recibieron instrucción en combate contra incendios, brigadas de emergencia, seguridad vial por parte de la Policía Estatal y trabajos en altura.

La jornada de preparación concluyó con el simulacro realizado en las instalaciones de la empresa, en el que se aplicaron de manera integral los conocimientos adquiridos. Sika Transportes destacó que año con año lleva a cabo este tipo de capacitaciones masivas para asegurar que sus operadores cumplan con los más altos estándares de seguridad.