Escuela Secundaria Andrés S. Viesca recibe silla de ruedas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El alcalde Javier Flores Rodríguez atendió la gestión realizada por la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Andrés S. Viesca, donde se solicitó una silla de ruedas para atender cualquier accidente que pudiera presentarse dentro del plantel y facilitar el traslado inmediato de los alumnos.

Durante la entrega, la directora Maricela Valdés Delgado agradeció al alcalde y a su esposa Niria Isabel Ayala, presidenta honoraria del DIF Municipal, por mantenerse siempre atentos a las necesidades de las instituciones educativas y por apoyar acciones que contribuyen a la seguridad y bienestar de los estudiantes.

En su visita al plantel, el alcalde recorrió algunas áreas y entró a un aula donde saludó a los alumnos, a quienes explicó que la silla de ruedas permanecerá en Prefectura o en la Dirección, para que pueda utilizarse de manera inmediata en caso de que algún estudiante o integrante de la comunidad escolar la requiera dentro de la escuela.

Con este encuentro el alcalde Javier Flores de San Buenaventura recordó su paso por la escuela y su compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad y atención para los estudiantes.