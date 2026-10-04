Comerciantes locales se registran en Panteón San Fernando para Día de Muertos

SABINAS, COAH.- A partir del 1 de octubre pasado, inició el registro de comerciantes locales interesados en instalarse en el exterior del Panteón San Fernando, con motivo de las festividades del Día de Muertos.

El proceso tiene como objetivo mantener el orden y la seguridad durante la tradicional celebración del 2 de noviembre, además de brindar facilidades al comercio local que participa en esta fecha.

Las autoridades locales convocaron a los vendedores interesados a realizar con anticipación el apartado de sus espacios, con el propósito de organizar la instalación de puestos y facilitar el flujo de visitantes al camposanto.

El registro se realiza en un horario de 9:30 de la mañana a 12:00 del mediodía. Con esta logística se busca que las actividades comerciales relacionadas con la Feria del Hueso se desarrollen de manera ordenada, mientras las familias acuden al Panteón San Fernando para recordar a sus seres queridos.

Cabe señalar que dichas acciones buscan respaldar la economía de las familias sabinenses y preservar las tradiciones del Día de Muertos.