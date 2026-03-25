Claudia Sheinbaum lamenta asesinato de maestras en Michoacán

Es muy doloroso: Claudia Sheinbaum lamenta el asesinato de maestras en una preparatoria de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este miércoles su profundo pesar por el asesinato de dos maestras dentro de una escuela preparatoria en el estado de Michoacán, calificando el suceso como un acto "muy doloroso" que agravia no solo a la comunidad educativa, sino a toda la sociedad mexicana. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria envió sus condolencias a las familias de las docentes y aseguró que su gobierno colabora estrechamente con las autoridades estatales para garantizar que se haga justicia de manera expedita.

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum ocurre tras la tragedia registrada el martes, cuando un alumno de bachillerato presuntamente ingresó un arma de fuego al plantel y disparó contra las profesoras frente a otros estudiantes. La jefa del Ejecutivo Federal señaló que este tipo de eventos subrayan la necesidad de profundizar en las causas estructurales de la violencia y en la atención a la salud mental de los jóvenes. Sheinbaum enfatizó que, más allá del castigo penal al responsable, el Estado debe fortalecer los vínculos de prevención y la cultura de la paz dentro de los centros escolares en este 2026.

[Imagen de Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina expresando condolencias]

La presidenta informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha enviado una célula de apoyo para coadyuvar en las investigaciones que lidera la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Sheinbaum destacó que se revisará el origen del arma utilizada en el ataque, señalando que la disponibilidad de armamento entre menores de edad es un problema crítico que requiere de una estrategia integral de desarme y control. Asimismo, instó a las autoridades educativas a reforzar los protocolos de seguridad sin criminalizar a la comunidad estudiantil, buscando un equilibrio entre la vigilancia y el respeto a los derechos humanos.

[Imagen de la preparatoria en Michoacán bajo resguardo de las fuerzas de seguridad]

Analistas de seguridad y especialistas en educación han señalado que el lamento de la presidenta refleja la gravedad de un fenómeno que ha impactado la percepción de seguridad en las aulas. Mientras el gobierno federal impulsa programas de becas y apoyo a la juventud, incidentes como el de Michoacán ponen a prueba la eficacia de las políticas de tejido social. Sheinbaum reiteró que su administración no descansará hasta transformar las condiciones que permiten que un joven llegue al extremo de cometer un acto de tal magnitud contra sus propios educadores.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán ha declarado días de luto en el sector educativo local, mientras que colectivos de maestros en todo el país han manifestado su solidaridad con las víctimas. La presidenta Sheinbaum concluyó el tema asegurando que el caso no quedará impune y que se brindará acompañamiento psicológico permanente a los alumnos que presenciaron el ataque, reconociendo que el trauma generado en la institución educativa tardará tiempo en sanar. La jefa del Estado Mexicano hizo un llamado a las familias a estar más presentes en la vida de sus hijos para detectar señales de alerta de manera temprana.

Con este posicionamiento, Claudia Sheinbaum busca centralizar la respuesta institucional ante una tragedia que ha conmocionado al país durante este mes de marzo. Mientras las investigaciones avanzan para determinar la situación jurídica del menor implicado, el discurso presidencial se enfoca en la reconstrucción de la seguridad escolar como una prioridad nacional. La muerte de las dos maestras en Michoacán se ha convertido en un símbolo de la urgencia por pacificar los espacios que deberían ser los más seguros para el desarrollo de las futuras generaciones de mexicanos.