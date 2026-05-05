SIMAS Frontera detecta tomas clandestinas de agua en Ejido Fresnillo

FRONTERA, COAHUILA.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Frontera detectó entre 60 y 70 tomas clandestinas de agua potable en el Ejido Fresnillo, una situación que afecta directamente la presión del servicio para los usuarios que sí cumplen con el pago de su recibo.

El encargado de SIMAS en Frontera, Moisés Asís, informó que durante los recorridos de supervisión realizados en distintos sectores y ejidos del municipio, se identificó esta problemática principalmente en el Ejido Fresnillo, donde existen numerosas casas de campo y quintas.

Explicó que personalmente acudieron a inspeccionar la zona y confirmaron la existencia de decenas de conexiones irregulares, por lo que ya se encuentran actuando para eliminarlas o bien exhortando a los propietarios a regularizar su situación ante la dependencia.

"A veces ni los encontramos porque no están en la ciudad, pero luego se darán cuenta que ya no tienen agua en su predio. Lo que buscamos es que se acerquen a SIMAS y tengan el servicio de manera legal", señaló.

Moisés Asís destacó que también se han detectado tomas clandestinas en otros sectores de Frontera, aunque de manera esporádica, como en la colonia Occidental Norte, donde en una sola calle se localizaron hasta tres conexiones irregulares.

Subrayó que este tipo de prácticas perjudica principalmente a los ciudadanos cumplidos, ya que la baja presión del agua termina afectando a quienes sí pagan puntualmente por el servicio.

"El problema lo tienen las personas que sí pagan su recibo y que no tienen la presión suficiente por culpa de los demás", puntualizó.

SIMAS continuará con los operativos de supervisión en distintas colonias y ejidos del municipio para detectar más irregularidades y evitar que el suministro de agua siga viéndose afectado por estas conexiones ilegales.