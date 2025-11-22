Mejora Coahuila prepara posadas y último mercadito del año en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.— Con el objetivo de llevar alegría y fortalecer el tejido social durante la temporada decembrina, colaboradores del programa Mejora Coahuila ya se encuentran organizando las tradicionales "Posadas Navideñas", que se celebrarán del 10 al 25 de diciembre en barrios y colonias de la zona urbana del municipio de San Juan de Sabinas, así como en comunidades rurales.

¿Qué actividades se llevarán a cabo?

El licenciado Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal del programa, informó que estas actividades están pensadas especialmente para las familias, con un enfoque particular en la niñez.

"Con mucho cariño, les llevaremos piñatas, juguetes, pasteles y bolsitas para que los más pequeños vivan momentos de felicidad y unión", expresó.

Además de las posadas, Cárdenas Herrera adelantó que se está planeando la realización del último "mercadito" del año, el cual se llevará a cabo a mediados de diciembre.

¿Qué sorpresas traerá el mercadito?

Este evento contará con varias sorpresas para los asistentes, en un ambiente festivo y familiar.

Como antecedente, recordó que en la colonia Prolongación Progreso se llevó a cabo una lotería comunitaria con 50 premios gratuitos, actividad que tuvo una gran respuesta por parte de los vecinos; por ello, se espera replicar una dinámica similar en el próximo mercadito.

Estas acciones forman parte del compromiso del programa Mejora Coahuila por acercar actividades recreativas y de integración social a todos los rincones del municipio, promoviendo valores como la solidaridad, la alegría y el sentido de comunidad, resaltó el entrevistado.