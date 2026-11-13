SIMAS Monclova soluciona fuga de agua en Borja tras quejas de vecinos

Luego de las quejas de vecinos de la colonia Borja por un desperfecto en la red de agua potable, al que calificaban como una «alberca pública», personal de SIMAS acudió este viernes para reparar la fuga.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se realizaron en el sector conocido como «Ojo de Agua» o «Piscina Pública», en la colonia Borja, donde se detectó el deterioro de una línea de conducción.

José García, junto con Francisco de Luna, informó que las cuadrillas sustituyeron aproximadamente 10 metros de tubería de PVC de 2.5 pulgadas de diámetro, debido a que el material había concluido su vida útil.

La intervención permitió atender el reporte ciudadano y reemplazar el tramo que presentaba problemas, con el propósito de evitar que continuara el desperdicio de agua.

Detalles confirmados

SIMAS informó que sus cuadrillas de mantenimiento de redes mantienen trabajos en distintos sectores, donde sustituyen tuberías de agua potable y drenaje, principalmente en los puntos donde se concentra un mayor número de reportes.