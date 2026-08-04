Corrigen hundimiento en crucero de San Buena

San Buenaventura, Coah. El Ayuntamiento de San Buenaventura, en coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), llevó a cabo la reparación de una caja de válvulas y la instalación de una nueva tapa, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir afectaciones a los automovilistas.

Los trabajos se realizaron en la intersección de las calles José María Morelos y Juárez, en la Zona Centro, donde personal de la dependencia atendió el desperfecto que presentaba la infraestructura hidráulica.

La caja de válvulas registraba un hundimiento aproximado de 20 centímetros, situación que representaba un riesgo para los vehículos que diariamente transitan por esta importante vialidad.

Tras las labores de rehabilitación, la estructura quedó nivelada con la superficie del pavimento, garantizando una circulación más segura y eficiente para los conductores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, entre Obras Públicas Director Julio Ríos y de SIMAS el gerente Martin Martínez, logran mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana y atender oportunamente las necesidades de la ciudadanía.