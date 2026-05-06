Frontera realiza simulacro nacional 2026: Ejercicios preventivos en la comunidad

Frontera, Coah.- Como parte del Simulacro Nacional 2026, en Frontera se llevaron a cabo ejercicios preventivos en distintos puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Las actividades iniciaron de manera simultánea a las 11:00 de la mañana, en coordinación con instituciones públicas, centros comerciales y corporaciones de auxilio, siguiendo protocolos de evacuación y atención establecidos dentro de los planes preventivos de seguridad.

Uno de los ejercicios se desarrolló en la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se simuló un incendio en el área de laboratorio, logrando evacuar aproximadamente a 200 personas en un tiempo de 3 minutos y 35 segundos. El tiempo de respuesta de los cuerpos de auxilio fue de 4 minutos con 49 segundos.

De manera paralela, también se activaron protocolos de emergencia en instalaciones del C4 y otros puntos del municipio, contando con la participación coordinada de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Vialidad, paramédicos y corporaciones de apoyo de la región.

Las autoridades destacaron que este tipo de ejercicios permiten reforzar la coordinación operativa entre instituciones y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier contingencia, priorizando la seguridad de la población.

Durante los simulacros se supervisó el cumplimiento de rutas de evacuación, tiempos de respuesta y procedimientos de atención, garantizando que las maniobras se desarrollaran de manera ordenada y segura.

Con estas acciones, se fortalecen las medidas de prevención y preparación ante emergencias, fomentando la participación ciudadana y la cultura de protección civil en beneficio de las familias fronterenses.