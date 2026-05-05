Toma de protesta de conscriptos en Monclova por aniversario de la Batalla de Puebla

En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de los conscriptos del Servicio Militar Nacional en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, acto que reunió a autoridades civiles, militares y de seguridad.

Al evento asistieron los alcaldes de Monclova y Frontera, Carlos Villarreal Pérez y Sara Irma Pérez Cantú, así como el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Ssibeles Alvarado, y el delegado de la Fiscalía del Estado, Everado Lazo Chapa, entre otros mandos policiacos y funcionarios.

Durante la ceremonia se recordó que el 5 de mayo es una fecha emblemática en la historia de México, al conmemorarse la victoria del ejército mexicano en 1862, encabezado por Ignacio Zaragoza, en defensa de la soberanía nacional. Este acontecimiento, se destacó, representa un llamado a la unidad y al esfuerzo colectivo en favor del país.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció la labor de las fuerzas armadas y destacó la importancia del Servicio Militar Nacional no solo como una obligación, sino como un honor y una oportunidad de desarrollo para los jóvenes. Subrayó que la formación recibida puede abrirles camino para integrarse a corporaciones de seguridad, tanto del ámbito militar como policial, fortaleciendo así la estrategia de seguridad en la región.

Asimismo, agradeció la coordinación entre el Ejército Mexicano y los distintos niveles de gobierno, la cual, dijo, ha sido clave para preservar la seguridad en Coahuila.

La ceremonia concluyó con la toma de protesta de los conscriptos, quienes reafirmaron su compromiso de servir a la nación con disciplina y lealtad.