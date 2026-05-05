Esra Cavazos y Glenda Suárez promueven cercanía ciudadana en Monclova

Monclova, Coah. – Una intensa jornada de cercanía ciudadana realizó Esra Cavazos del Bosque, candidata a Diputada Local por el Distrito 05, quien hizo recorridos en el Sector Oriente de Monclova, donde saludó a comerciantes y ambulantes que cada martes se instalan en la tradicional pulga conocida como "La Lechería". Entre puestos, los buenos días y pláticas directas, la candidata convivió con la gente, escuchando lo que realmente necesitan y compartiendo sus propuestas.

Ahí mismo habló de la importancia de trabajar en equipo con su suplente Glenda Suárez, destacando que con la "Alianza por la seguridad" pactada con UDC, se pueden lograr resultados reales si todos se suman a este proyecto. Con ese estilo cercano que la caracteriza, Esra Cavazos dejó claro que lo suyo es el trato directo con la ciudadanía, algo que, dice, trae desde joven gracias a la enseñanza de sus padres, quienes le inculcaron el valor del trabajo.

También recordó que el Distrito 05 es completamente de Monclova, por lo que su compromiso es claro: trabajar por las necesidades de la gente de cada sector y en zonas como el oriente, donde hay mucha actividad comercial y esfuerzo diario. Además, resaltó su experiencia en el área educativa, donde ha trabajado impulsando oportunidades para jóvenes, asegurando que su proyecto no es improvisado, sino va acorde al de una mujer preparada que sabe lo que necesita Monclova para seguir creciendo.

Al finalizar su recorrido, Esra Cavazos y su suplente Glenda Suárez confirmaron que seguirán caminando las calles, visitando colonias y mercados, porque están convencidas de que es en el cara a cara con la gente donde se construyen las mejores propuestas.