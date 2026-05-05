CECyTEC Sur fomenta valores y participación comunitaria en Monclova

El plantel CECyTEC Sur llevó a cabo diversas actividades cívicas y académicas como parte de la formación integral de sus estudiantes, fomentando valores, sentido de pertenencia y participación activa en la comunidad.

Durante el acto cívico se realizó el cambio de escoltas, en el que se reconoció a las alumnas salientes por su labor al custodiar la bandera durante el ciclo escolar.

El director del plantel, Pablo Casas Fraga, agradeció su compromiso y dio la bienvenida a los nuevos integrantes que asumirán esta responsabilidad.

Al evento asistieron el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, el teniente coronel del 105 Batallón de Infantería, Jorge Luis Cigarroa Durán, así como regidores, directores de la administración municipal y personal docente.

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de la unidad, la coordinación y el trabajo conjunto entre gobierno, sociedad e iniciativa privada para alcanzar objetivos que impulsen el desarrollo del municipio.

Asimismo, exhortó a las y los estudiantes a prepararse, tomar decisiones responsables y fortalecer tanto su crecimiento personal como profesional, respaldados por los valores adquiridos en el hogar y la formación educativa.

Señaló que estas acciones buscan generar mayores oportunidades para las familias y fortalecer el desarrollo integral de la comunidad.