Van nueve días sin clases presenciales en Primaria Margarita Maza de Juárez por falta de energía

La primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Borja, continúa sin clases presenciales debido a la falta de energía eléctrica, por lo que sus 372 alumnos mantienen actividades escolares a distancia desde el 15 de septiembre.

A nueve días de que los estudiantes dejaron de acudir al plantel, autoridades escolares y padres de familia continúan a la espera de una respuesta para solucionar la problemática del suministro eléctrico.

De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad escolar, se les había señalado que en estos días podrían recibir una respuesta sobre las acciones para restablecer el servicio; sin embargo, hasta el momento los alumnos permanecen trabajando desde sus hogares.

La falta de electricidad obligó a suspender las actividades presenciales debido a las altas temperaturas que se registran al interior de las aulas. Antes de tomar esta medida, los docentes intentaron mantener las clases con grupos reducidos de aproximadamente 10 estudiantes por jornada.

Sin embargo, las condiciones se complicaron por el calor y algunos menores comenzaron a presentar dolor de cabeza, enrojecimiento del rostro y malestar general.

Ante el riesgo para los estudiantes, la comunidad escolar determinó continuar temporalmente con las actividades a distancia, mediante trabajos y tareas que los docentes envían a través de WhatsApp.

Ernesto Campos Montes, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, había informado que una revisión permitió detectar daños en el transformador de la escuela, además de afectaciones en parte del cableado, lo que mantiene al plantel sin suministro eléctrico.

La Sociedad de Padres de Familia ha realizado gestiones ante distintas instancias para solicitar una solución y entregó un oficio dirigido al secretario de Educación, Hugo Lozano, para plantear la problemática.

La comunidad escolar mantiene la expectativa de que las autoridades den una respuesta en los próximos días y puedan establecer una fecha para el restablecimiento de la energía eléctrica.

Mientras tanto, los docentes continúan enviando actividades a los estudiantes para evitar que la suspensión de las clases presenciales genere un mayor rezago académico.