Sincronizan semáforos.

FRONTERA COAH.- Por cuestiones de seguridad y para evitar se sigan suscitando accidentes automovilísticos en el cruce del Libramiento Carlos Salinas de Gortari con la carretera 30, la tarde de este lunes se ejecutaron los trabajos de sincronización en los semáforos ubicados en este cruce.

Agustín Espinoza, director de Alumbrado Público reconoció que había un problema muy marcado, ya que con frecuencia se suscitaban colisiones derivado de que los automovilistas decidían "aventarse" cuando el semáforo estaban en ámbar e incluso cuando cambiaba el rojo.

Explicó que en el semáforo que se localiza en el puente, justamente en la intersección del libramiento Salinas de Gortari con la Carretera 30 "la cuestión es que el crucero de abajo del puente es un poco largo, los que venían de sur a norteal momento de cambiar al ámbar los automovilistas se dejaban ir, sin respetar este color e incluso, ni el rojo, y en ese momento arrancaba el automovilista que viene del Centro de Frontera de oriente a Poniente y era ahí donde se suscitaba el accidente ahí abajo del puente", dijo.

Y agregó: "nos tocó ver varios accidentes, entonces para poder ponerle una solución, se mandó pedir el apoyo a la empresa que nos vendió los controladores para los semáforos y vinieron la semana pasada checaron y ahorita ya regresaron para corregir la situación", destacó el funcionario.

Esta empresa que realiza los trabajos, es la que nos vendieron todos los controladores de la semaforización de la carretera 30, pero no es problema ni de la empresa, ni de la sincronización, ni de nosotros, sino que la gente no respeta, es dla población automovilista que se pasan el amarrillo y a veces el rojo, no respetan, abundó.

Dijo que únicamente se cambiaron los tiempos, el que viene de sur a norte lo va a estar viendo y el que viene de Poniente a Oriente y no se va a poder dar esa colisión en virtud de que se mejoraron los tiempos.

Expuso que se tenían 25 y segundos para los de la carretera 30 y 25 segundos para la carretera 30 y 35 segundo y 35 para lo que es el Libramiento y ahora van a estar invertidos 25 segundos y 35 segundos con la única finalidad de evitar accidentes, es por seguridad de todos los automovilistas, " gracias a Dios no han sido fuertes los accidentes pero si se suscitaban con frecuencia, de ahí que decidimos evitar y corregir hoy mismo quedarán listo y se harán las pruebas pertinentes".

Esto se hace pensando que los semáforos desempeñan un papel clave en la prevención de accidentes de tráfico puesto que ayudan en el control del flujo y disminuyen el riesgo de colisiones al detener a los conductores en el momento adecuado, finalizó el entrevistado.