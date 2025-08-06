Exitosa jornada de Cine en tu colonia en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Con gran entusiasmo y la alegría de decenas de niños, el Sistema DIF San Buenaventura llevó a cabo la actividad "Cine en tu colonia", una iniciativa pensada para fomentar la sana convivencia familiar en los distintos sectores del municipio.

En esta ocasión, la colonia Solidaridad fue el escenario ideal, donde bajo la sombra de frondosos árboles se proyectó una divertida película que hizo reír y emocionarse a chicos y grandes por igual.

El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, acompañado de personal del DIF, convivió con los asistentes, reiterando su compromiso por llevar actividades recreativas que fortalezcan los lazos comunitarios y promuevan momentos de esparcimiento para las familias sanbonenses.

Durante la jornada se ofrecieron palomitas y jugos a todos los presentes, completando una tarde especial de cine al aire libre y diversión en familia.