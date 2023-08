Sobrinos rechazan a abuelito

Solo y abandonado estaba Don Juan de 77 años de edad, se cayó dentro de su domicilio y fue hospitalizado en la clínica 9 del IMSS en Frontera donde estuvo casi una semana porque sus familiares nunca fueron por él, el adulto mayor ya ingresó al asilo de ancianos en Castaños.

Este hombre de mirada triste, visiblemente cansado y con un corazón destrozado, nunca imaginó lo fuerte que podía llegar a ser hasta que ser fuerte fue su única opción, debido a su deterioro físico se cayó en su domicilio en la colonia Bellavista, como pudo gritó pidiendo ayuda hasta que fue escuchado por sus vecinos.

Elementos de Protección Civil de Frontera fueron quienes acudieron al reporte y al ver su estado de salud, lo trasladaron a la clínica 9 del IMSS para que recibiera la atención, un día después fue dado de alta, sin embargo permaneció durante casi una semana debido a que nadie iba a recogerlo.

Él es pensionado del IMSS, también recibe la pensión del Bienestar, suficiente recurso para tener una vida digna pero en su caso no fue así, ya que familiares tenían sus tarjetas, cobraban las pensiones pero no se hacía cargo de él y la prueba está en qué ni siquiera acudieron a firmar algún documento durante su hospitalización.

Mientras estuvo en urgencias, fue apapachado por enfermeras, enfermeros, médicos, trabajadores sociales que lo alentaban y que hacían todo lo posible por mejorar su estado de ánimo, lo bañaron, lo ponían guapo y hablaban a diario con él.

Este es un caso más de un adulto mayor en abandono como muchos de los que existen en todo el país, de no ser por la intervención de Trabajo Social y dependencias involucradas como el DIF municipal y estatal, así como Protección Civil, Don Juan se hubiera quedado prácticamente en la calle, viviendo a su suerte.

Don Juan nunca se casó, no tuvo hijos pero sí tuvo hermanos y muchos sobrinos, algunos de ellos estuvieron al tanto de él pero solo por un tiempo, debido a que no eran familiares directos terminaron por deslindarse de toda responsabilidad y quedó en abandono y en situación insalubre no apto para un adulto mayor.

Juan Valdez Salomón; coordinador de DIF Frontera, comentó que a nivel municipal y estatal, el DIF estuvo al tanto del caso, le llevaban comida caliente y otras cosas, Brenda Navarro; encargada del adulto mayor, hizo lo correspondiente en buscar una red de apoyo pero no tenía, solamente tenía un familiar pero este se encontraba de viaje.

La tarde de este martes, fue trasladaron al asilo de ancianos en Castaños para que pudiera tener una vida digna, convivir con más personas de su edad, así como recibir atención médica y psicológica, se logró la recuperación de sus pensiones.

Fue emotiva la despedida entre Don Juan y el personal del IMSS así como la gente del DIF a quienes no se cansó de agradecer por todas las atenciones que le brindaron durante estos días.