Inicia recuperación del sector ganadero

Tras años de crisis provocada por la sequía y la inseguridad, el sector ganadero de Coahuila comienza a mostrar señales de recuperación, impulsado por recientes lluvias y una disminución en el robo de ganado en la Región Centro. Arturo Valdés Pérez, expresidente de la Asociación Regional Ganadera de Castaños, señaló que la reciente precipitación en municipios como Castaños y Monclova ha generado un panorama alentador para los productores, al mejorar las condiciones de pastoreo y reducir los costos de alimentación. El exdirigente destacó que estas lluvias representan un respiro tras periodos prolongados de sequía que afectaron severamente la actividad ganadera, permitiendo ahora una mayor estabilidad económica para los rancheros.

Impacto en la comunidad

En materia de seguridad, subrayó que el abigeato ha disminuido de manera significativa, particularmente en Castaños, donde no se han reportado casos recientes. Atribuyó este avance a la intervención de la Fiscalía y a la coordinación con productores mediante grupos de mensajería. "Hemos visto una Fiscalía más activa, con disposición de atender y dar seguimiento a los casos", afirmó, al destacar que la respuesta institucional ha fortalecido la confianza en el sector.

Apoyos y desafíos

En cuanto a los apoyos, indicó que se han otorgado recursos para el mejoramiento genético, así como créditos accesibles para la engorda de hasta 50 cabezas de ganado, lo que contribuye al fortalecimiento de la actividad. No obstante, señaló que uno de los principales retos sigue siendo la modernización del rastro regional, que requiere una inversión cercana a los 100 millones de pesos para obtener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF). De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta certificación es clave para que los productores puedan exportar carne a mercados internacionales, principalmente en Europa y Asia, generando un mayor valor agregado a su producción.