Néstor Martínez Sánchez urge a fortalecer la espiritualidad en Monclova

En medio de un contexto marcado por la incertidumbre social y una creciente crisis de valores, la Iglesia católica hizo un llamado urgente a la ciudadanía para construir la paz en Monclova, destacando la necesidad de fortalecer la espiritualidad como base de la vida social.

Durante la celebración del Domingo de la Divina Misericordia, el vicario de la Diócesis de Saltillo, monseñor Néstor Martínez Sánchez, subrayó que la participación activa de la población es clave para contrarrestar la violencia, al insistir en que la oración debe traducirse en acciones concretas que fomenten la reconciliación.

La celebración del Domingo de la Divina Misericordia

El mensaje fue emitido en el marco de la eucaristía celebrada en el templo de Santiago Apóstol, donde el sacerdote encabezó la jornada litúrgica e hizo énfasis en que la paz en Monclova debe convertirse en una prioridad para los fieles, especialmente ante los retos actuales en el ámbito político y social.

Asimismo, recordó la reciente convocatoria del Papa para orar por la armonía en el mundo, señalando que la comunidad católica local se unió a esta iniciativa mediante una oración al mediodía, en comunión con la Santa Sede y diversas regiones del planeta.

Importancia de la espiritualidad en la comunidad

Martínez Sánchez explicó que la festividad de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II, invita a reflexionar sobre el amor de Jesucristo como eje transformador de la sociedad; no obstante, advirtió que la problemática actual trasciende lo económico y refleja una profunda descomposición en los valores humanos.