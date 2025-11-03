Sorteo del Servicio Militar Nacional en Frontera el 9 de noviembre

FRONTERA, COAHUILA.- El próximo 9 de noviembre se llevará a cabo el sorteo para el Servicio Militar Nacional clase 2006 y remisos en el municipio de Frontera. El evento se realizará a las 9:00 de la mañana en el auditorio del DIF Municipal, informó Ricardo Antonio Portillo García, encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Durante el sorteo, personal del 105 Batallón de Infantería será el encargado de llevar a cabo la dinámica en la que se colocarán 244 bolas negras y 100 bolas blancas, mismas que determinarán a los jóvenes que deberán presentarse a cumplir con su servicio militar a partir del próximo año.

Los participantes deberán asistir con su media cartilla militar original, documento indispensable para poder participar en el sorteo. Quienes resulten con bola blanca deberán presentarse desde el mes de enero, todos los sábados, para realizar su adiestramiento militar en las instalaciones del Batallón.

En el presente año, un total de 245 jóvenes conscriptos clase 2005, remisos y una mujer voluntaria realizaron la toma de protesta de bandera en una ceremonia cívico-militar efectuada en el 105 Batallón de Infantería.

El Servicio Militar Nacional, señalaron las autoridades castrenses, mantiene el interés y participación de la juventud, reflejándose en el cumplimiento de las obligaciones cívicas año con año. La entrega de cartillas liberadas se tiene programada para el mes de diciembre, una vez que los participantes concluyan con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).