Frontera aprueba incentivos para el pago del predial 2026

FRONTERA, COAHUILA.- El Cabildo de Frontera sesionó este martes para analizar el estado financiero del mes de octubre y definir el programa de incentivos para el pago del predial del próximo año, informó el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán.

Según detalló, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú convocó a los integrantes del cabildo el pasado martes para revisar y votar dos puntos centrales en el orden del día: la aprobación del estado financiero correspondiente a octubre y la autorización para implementar un sorteo destinado a los contribuyentes cumplidos del ejercicio fiscal 2026.

López Gaytán señaló que el estado financiero fue aprobado por mayoría, destacando que las cuentas del municipio se mantienen sanas, con inversiones en marcha y gastos transparentados ante el cabildo.

En cuanto al programa "Cumple y gana pagando tu predial 2026", explicó que busca incentivar el pago oportuno del impuesto. Los ciudadanos que cubran su contribución entre enero y marzo recibirán boletos para participar en un sorteo, cuyos boletos serán depositados en tómbolas y extraídos durante abril.

El premio principal será un automóvil JAC 2026, además de una motocicleta adquirida en el comercio local y un centro de lavado, con el objetivo de reconocer el compromiso de los contribuyentes y fortalecer la recaudación municipal.

El Ayuntamiento anunció que en las próximas semanas dará a conocer más detalles sobre los puntos de pago y las bases completas del sorteo.