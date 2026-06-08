Alcalde Víctor Leija anuncia gestión para subsidio energético en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, anunció una importante gestión que busca beneficiar directamente a las familias del municipio mediante la obtención de un mayor subsidio en las tarifas de energía eléctrica.

El edil informó que actualmente el Ayuntamiento trabaja en diversos proyectos, entre ellos la entrega e inauguración de obras, así como nuevas acciones de gestión ante distintas instancias gubernamentales.

"Tenemos obras que entregar, obras que inaugurar, obras que arrancar y gestiones que hacer. Tenemos una gestión muy importante que vamos a dar a conocer esta misma semana", señaló.

Leija Vega explicó que las altas temperaturas que se registran en la región durante gran parte del año provocan un incremento considerable en el consumo de energía eléctrica en viviendas y comercios, lo que representa una carga económica para la población.

Ante esta situación, el municipio realizó un estudio técnico mediante el cual se determinó que Cuatro Ciénegas reúne las condiciones necesarias para acceder a un subsidio superior al que actualmente se aplica.

"Ya hicimos un estudio y el municipio cumple las condiciones para llegar a obtener un subsidio mayor del que normalmente se da. Vamos a hacer la gestión ante Comisión Federal, ante el Congreso del Estado y ante el Congreso de la Unión para lograr subir ese subsidio y bajar el costo de la energía eléctrica aquí en el municipio", expresó.

El presidente municipal destacó que la intención es generar un beneficio tangible para los ciudadanos, especialmente durante la temporada de calor, cuando el uso de aparatos de climatización incrementa significativamente el gasto en electricidad.