Supervisan obra en la Occidental

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya realizó una supervisión en la obra de la colonia Occidental en donde se tiene un avance del 50%, dijo que no se ha avanzado como se quisiera pero lo que sí garantizó es que será una obra de calidad para todos los habitantes de este sector.



“El avance no es como se quisiera pero ya empezaron a poner el asfalto para el área en donde los ciudadanos harán ejercicio, desde muy temprano la gente sale a correr y dividen la mitad del paseo para que tengan un área para correr, este lleva un asfalto con goma arriba y pintado de un color”, comentó el alcalde.

Al mismo tiempo se empezará con el tema del área de quiosco y unas torres de iluminación, avanzan poco a poco, no se tiene prisa en la construcción porque lo más importante es que se construya de la mejor manera y que tenga un largo periodo de vida.

El alcalde comentó que se hacen trabajos también en la plaza de la colonia 10 de mayo, en el Ejido La Cruz con tema de pavimentación, en el corredor gastronómico con más de 2 millones de pesos, además de la ampliación de las gradas en la Unidad Deportiva, lo mismo de árboles, el gimnasio de box y más cosas por implementar en obras públicas.

“Tramemos necesidades y voluntad lo que nos falta es el recurso, en esta etapa del año es complicado pero vamos haciéndolo, como dice la canción de Luis Miguel, No es falta de cariño, te quiero con el alma pero sí falta recurso”, señaló.

Es un ejercicio muy fuerte de obra pública, el alcalde comentó que no se quiere bajar el nivel pero de septiembre a diciembre se requiere replegarse para no tener problemas con los pagos de fin de año pero mencionó que Frontera sigue siendo líder en cuanto a la generación de obras públicas.