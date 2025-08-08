Adultos mayores de Zaragoza disfrutan jornada de historia y alegría en Guerrero

ZARAGOZA, COAH. – Entre sonrisas, pláticas y miradas curiosas, un grupo de adultos mayores de Zaragoza emprendió viaje rumbo a Guerrero, Coahuila, para vivir un día distinto, lleno de historia y convivencia.

La primera parada fue en las Ruinas de la Misión de San Bernardo, donde las paredes antiguas parecían susurrar historias de otro tiempo. Muchos aprovecharon para tomarse fotos, mientras otros escuchaban atentos las anécdotas sobre el lugar.

El recorrido concluyó en el parque La Pedrera, convertido por unas horas en escenario de risas, abrazos y bromas entre amigos. Entre el canto de las aves y la sombra de los árboles, compartieron comida, recuerdos y la satisfacción de disfrutar juntos de un día que quedará en la memoria de todos.