Javier Flores entrega apoyo a productores del campo en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó, junto al equipo de Mejora Coahuila, la entrega de suplemento alimenticio a productores del campo del municipio, como parte de los programas de apoyo impulsados por el Gobierno del Estado.

Con el respaldo de las Secretarías de Desarrollo Rural y de Mejora Coahuila, se realizó esta jornada de beneficio directo para los ejidatarios, reafirmando el compromiso de fortalecer la productividad y el bienestar de las familias rurales.

El regidor Armando Contreras Garza, encargado del Departamento de Desarrollo Rural, y la delegada de Mejora, Mariarosa Iglesias, mantienen una labor permanente de cercanía con las comunidades, informando sobre los programas disponibles y apoyos como la tarjeta "La Mera Mera Campirana", que contribuye a la economía de los productores.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores destacó que su administración continúa trabajando "pa´ delante" en favor del sector rural, alineados a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para el desarrollo del campo coahuilense.

En el evento estuvieron presentes el coordinador regional de Desarrollo Rural, Juan Antonio Velasco; César Uriel Mata Sanmiguel, representante de Mejora Coahuila, así como autoridades estatales y municipales, quienes atestiguaron el agradecimiento de los ejidatarios beneficiados por este programa.

A nombre de los productores, la beneficiaria Aris Judith Flores expresó su reconocimiento al Gobierno Municipal y Estatal, solicitando que se mantenga la atención constante en las comunidades ejidales para continuar recibiendo apoyos que fortalecen su actividad y calidad de vida.