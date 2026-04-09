Susana Zabaleta amplía agenda en Coahuila con reuniones sobre seguridad y gobierno local

La cantante y actriz Susana Zabaleta continúa generando interés tras compartir en redes sociales un encuentro con Federico Fernández, en el que destacó la importancia de fortalecer la seguridad en Coahuila.

A este acercamiento se suma una reunión previa que sostuvo hace unos días con la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, lo que evidencia una agenda activa en la región y su interés en dialogar con distintos actores del ámbito público.

En su más reciente publicación, Zabaleta agradeció el encuentro con Fernández, subrayando "la plática y los planes para la seguridad de Coahuila", sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos o propuestas específicas abordadas.

¿Qué se discutió en las reuniones?

Estas reuniones han llamado la atención debido a la participación de una figura del ámbito artístico en temas de carácter público, particularmente en una entidad donde la seguridad sigue siendo un tema prioritario. La interacción tanto con autoridades municipales como con otros actores sugiere un acercamiento plural en torno a problemáticas sociales.

Reacciones de la comunidad

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si estos encuentros derivarán en alguna colaboración concreta o proyecto específico; sin embargo, han generado conversación entre ciudadanos y seguidores de la artista, quienes se mantienen atentos a posibles anuncios o resultados derivados de estas reuniones.