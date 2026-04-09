Llevan cine y convivencia familiar a ejido Los Charcos en Villa Unión

Villa Unión, Coah. – Habitantes del ejido Los Charcos disfrutaron de una jornada de convivencia familiar con la proyección de una película y actividades recreativas, como parte de un programa que busca acercar entretenimiento a las comunidades.

Durante la función, niñas y niños asistieron a la proyección de Angry Birds 2, además de participar en juegos y dinámicas, lo que generó un ambiente de alegría entre las familias del sector.

La proyección de Angry Birds 2 fue el centro de atención para los niños y niñas del ejido.

Vecinos señalaron que este tipo de actividades son positivas, ya que brindan espacios de sano esparcimiento y fortalecen la convivencia comunitaria, especialmente en zonas donde no es frecuente este tipo de eventos.

Los vecinos destacan la importancia de estas actividades para la convivencia comunitaria.

Asimismo, se dio a conocer que estas jornadas podrían replicarse en otros ejidos y sectores, con el objetivo de continuar acercando opciones recreativas a más familias del municipio.

Se planea replicar la jornada en otros ejidos para fomentar el esparcimiento familiar.