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Coahuila

Llevan cine y convivencia familiar a ejido Los Charcos en Villa Unión

Alegría y diversión en jornada recreativa para niños y niñas

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 abril, 2026 - 10:53 a.m.
Llevan cine y convivencia familiar a ejido Los Charcos en Villa Unión
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      Villa Unión, Coah. – Habitantes del ejido Los Charcos disfrutaron de una jornada de convivencia familiar con la proyección de una película y actividades recreativas, como parte de un programa que busca acercar entretenimiento a las comunidades.

      Durante la función, niñas y niños asistieron a la proyección de Angry Birds 2, además de participar en juegos y dinámicas, lo que generó un ambiente de alegría entre las familias del sector.

      La proyección de Angry Birds 2 fue el centro de atención para los niños y niñas del ejido.

      Vecinos señalaron que este tipo de actividades son positivas, ya que brindan espacios de sano esparcimiento y fortalecen la convivencia comunitaria, especialmente en zonas donde no es frecuente este tipo de eventos.

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      Los vecinos destacan la importancia de estas actividades para la convivencia comunitaria.

      Asimismo, se dio a conocer que estas jornadas podrían replicarse en otros ejidos y sectores, con el objetivo de continuar acercando opciones recreativas a más familias del municipio.

      Se planea replicar la jornada en otros ejidos para fomentar el esparcimiento familiar.

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