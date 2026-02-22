Queda monclovense atrapada en aeropuerto

Una mujer originaria de Monclova quedó atrapada en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara luego de que este domingo se registraran hechos de violencia en distintas zonas de Jalisco, derivados de enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y grupos del crimen organizado.

Se trata de Diannela Fernández, quien relató para La Voz que tras arribar al aeropuerto de Guadalajara para trasbordar y viajar a Puerto Vallarta, fueron víctimas de la situación que existe en varias partes del país.

El ambiente de inseguridad suspendió los vuelos, por lo que ella y su esposo continúan al interior de la terminal, sin posibilidad de continuar su viaje ni de regresar, debido a la cancelación y retraso de varios vuelos.

En entrevista, la monclovense explicó que la situación generó momentos de incertidumbre entre los pasajeros, quienes se percataron de que algo ocurría cuando el personal del aeropuerto comenzó a correr dentro de las instalaciones.

Indicó que ella se encontraba en la parte baja de la terminal y desde ahí escuchaba el movimiento de personas que corrían en los niveles superiores.

Explicó que ella y su esposo habían salido por la mañana desde Monterrey con destino a Guadalajara para posteriormente tomar un vuelo de conexión hacia Puerto Vallarta; sin embargo, el segundo vuelo fue retrasado en repetidas ocasiones hasta que finalmente no pudieron abordarlo. "Nos dimos cuenta de que el vuelo se demoraba cada vez más, pero nadie nos informó lo que estaba pasando. Fue hasta que vimos todo el caos que empezamos a sacar conclusiones", señaló.

Explicó que actualmente no han podido conseguir un vuelo de regreso y aunque dentro del aeropuerto la situación luce tranquila, continúan observándose señales de los disturbios en el exterior. "A lo lejos aún se ve cómo sale humo de varias partes, entonces supongo que aún hay caos allá afuera", dijo.

Asimismo, comentó que la mayoría de los vuelos han sido suspendidos, aunque algunos internacionales y unos cuantos nacionales han logrado salir. La monclovense reconoció sentirse nerviosa por la situación, mientras sigue resguardada dentro del aeropuerto en espera de que se normalicen las operaciones.

Hasta la tarde de este domingo, varios pasajeros continuaban dentro de la terminal aérea en espera de información sobre la reanudación de vuelos o alternativas para abandonar la ciudad.