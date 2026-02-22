Leonel Vidal asegura que no hay cambios en corridas de autobuses en Monclova

A pesar del clima de violencia que se ha reportado en entidades como Jalisco, Michoacán y Sinaloa tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, las corridas de autobuses desde Monclova hacia esos destinos continúan operando con normalidad. Leonel Vidal, encargado de la oficina local de Ómnibus de México, señaló que hasta el momento no han recibido ninguna indicación oficial para suspender salidas o modificar itinerarios. Explicó que, a pesar de las versiones sobre enfrentamientos y bloqueos en algunas regiones del país, la empresa no ha sido notificada por autoridades o por la propia línea de transporte sobre la cancelación de rutas. "Hasta ahorita no tenemos ningún aviso oficial de suspensión, continuamos con las salidas de manera normal a esos destinos, estaríamos esperando que se nos alguna indicación de manera formal". Agregó que se mantienen atentos ante cualquier comunicación que pudiera emitirse en las próximas horas, ya sea por parte de la empresa o de autoridades federales y estatales. Se espera que en el transcurso de la semana se emita alguna información formal sobre la operación de los servicios hacia esas zonas, dependiendo de cómo evolucione la situación de seguridad. Mientras tanto, las corridas programadas desde Monclova hacia el occidente y noroeste del país continúan realizándose sin cambios.