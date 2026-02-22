Momentos de terror y angustia vive Kuyen

La ciudad de Guadalajara vivió este domingo una jornada de tensión e incertidumbre luego de que hechos de violencia provocaran la paralización de actividades en distintos sectores, situación que también fue experimentada por la monclovense Kuyen Mendoza, quien relató los momentos de angustia que se viven en la capital jalisciense.

Mendoza, ex secretaria de la Sección 288 y locutora, migró a la ciudad tapatía hace poco más de dos años luego del cierre de Altos Hornos de México, en busca de oportunidades laborales.

Desde su vivienda, ubicada al sur de la ciudad, relató que el ambiente cambió desde la mañana cuando comenzaron a difundirse alertas en redes sociales y medios locales para que la población evitara salir de sus casas. Esta es la primera ocasión que se enfrenta a una situación de este tipo, por lo que al inicio pensó que era una broma, que las imágenes difundidas a través de redes sociales eran IA a raíz de la derrota de Chivas, sin embargo posteriormente se dio cuenta de lo que en verdad estaba sucediendo.

Indicó que esta situación paralizó completamente la ciudad, recordando la pandemia por el Covid-19 en donde no había personas en las calles. Negocios cerrados, la paralización de transporte, como el tren, los camiones, el macrobús, debido a los bloqueos y el riesgo de que fueran incendiados, y la población se mantiene en sus casas.

Comentó que a muchos de los ciudadanos, el clima de violencia los pesco desprevenidos sin que contaron con víveres, sin embargo no pueden salir de sus casas y aunque pudieran todo está cerrado. Señaló que incluso cerca de su domicilio se coloca un mercado los domingos, por lo que los comerciantes llegaron antes de que se diera la movilización y ya no pudieron regresar a sus casas, siendo resguardados por los vecinos.

'La gente está preguntando como está el ambiente en tal o cual sector, para moverse, están esperando que ya por la noche se tranquilice para poder ir a sus casa, por lo pronto siguen resguardándose'.

Desde su domicilio, Kuyen Mendoza señaló que durante gran parte del día se mantuvo en resguardo junto a su familia, mientras helicópteros sobrevolaban a baja altura la zona, sin que hubiera movilización o detonaciones en esa parte de la ciudad.

Ante el clima de incertidumbre, algunas actividades ya comenzaron a suspenderse, como las clases escolares previstas para este lunes, y aun no se informa sobre el tema laboral si se mantendrá el día de hoy.