San Buenaventura Celebra Triunfo de Mauricio Romo en Certamen de Belleza

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con tan solo 5 años de edad, el sambonense Mauricio Romo Cuéllar se coronó ganador de Nuestra Belleza Internacional Coahuila 2025, certamen celebrado el pasado 17 de agosto en el majestuoso Teatro Maldonado de Piedras Negras.

El evento, organizado por la Organización Internacional de Talento Mexicano, reunió a candidatos de diferentes municipios quienes, tras meses de preparación y una intensa semana de concentración, demostraron talento, creatividad y compromiso en pruebas como proyecto social, traje típico, traje de baño y de gala.

Un certamen con valores

Nuestra Belleza Internacional no solo celebra la estética, sino que impulsa la formación de ciudadanos con principios sólidos, responsabilidad social y compromiso filantrópico, generando un impacto positivo a nivel estatal, nacional e internacional.

Durante la velada, los participantes fueron evaluados en pasarela, entrevistas y pruebas de talento bajo un proceso ético y profesional, resultando ganador el pequeño Mauricio Romo, representante de San Buenaventura, quien cautivó al jurado con su simpatía y carisma.

Traje típico con identidad sambonense

Mauricio lució un traje inspirado en las tradiciones y cultura de San Buenaventura, diseñado por Hilda García y pintado a mano por Víctor Garibay. El vestuario estuvo conformado por chamarra de gamuza con símbolos históricos de la ciudad, camisa blanca, paliacate rojo, botas vaqueras y sombrero, transmitiendo orgullo por las raíces sambonenses.

Reconocimientos y agradecimientos

Los padres del menor, Jennifer Alejandra García Cuéllar y Mauricio Romo Cedillo, expresaron su agradecimiento a las autoridades municipales por el respaldo recibido, destacando a la Profa. María Luisa García Méndez, regidora de Educación y Cultura, y a la regidora de Turismo, Hetziri Suleyki Ortíz Almanza, quien asistió en representación del alcalde de San Buenaventura.

También reconocieron la motivación brindada por personalidades como Alejandra Arellano, Mrs. México Nuestra Belleza Internacional, y Alejandro García Avilés, Mr. México, quienes acompañaron el proceso del pequeño Mauricio.

La licenciada Guillermina Garza, directora estatal de Nuestra Belleza Internacional en Coahuila, agradeció la hospitalidad y el respaldo del profesor Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, quien estuvo atento al desarrollo del certamen y al acompañamiento de la familia Romo.

Orgullo para San Buenaventura

Con este triunfo, Mauricio Romo no solo lleva en alto el nombre de San Buenaventura, sino que reafirma que la belleza y el talento también se expresan en la infancia, como un símbolo de identidad, cultura y tradición.