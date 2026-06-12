Víctor Leija promueve taller de autoempleo en San Juan, Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y generar oportunidades para todos los sectores, el Departamento de Arte y Cultura del Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó hasta el ejido San Juan el taller de Motivación, Autoestima y Autoempleo, dirigido a mamás, adolescentes y niñas de esta comunidad.

A través de esta actividad, las participantes tuvieron la oportunidad de fortalecer su desarrollo personal, adquirir nuevas herramientas para impulsar su crecimiento y desarrollar habilidades que les permitan generar alternativas de autoempleo.

Durante el taller se realizaron actividades enfocadas en el fortalecimiento de la confianza, la autoestima y el empoderamiento personal, además de la elaboración de bisutería, donde las asistentes pudieron poner en práctica su creatividad y capacidades manuales.

Al respecto, el alcalde Ing. Víctor Leija Vega destacó la importancia de continuar impulsando acciones que acerquen los servicios, programas y oportunidades a las comunidades, especialmente a las zonas rurales, donde es fundamental llevar herramientas que contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias cieneguenses.

"Seguiremos trabajando para que los programas lleguen a donde están las familias, escuchando sus necesidades y acercando oportunidades que permitan fortalecer sus capacidades y mejorar su calidad de vida," señaló el alcalde.

Estas acciones forman parte de la estrategia de un Gobierno Municipal cercano, que trabaja de manera permanente para llevar capacitación, aprendizaje y espacios de desarrollo a cada comunidad de Cuatro Ciénegas.