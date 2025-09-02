Alcalde de San Buenaventura Visita Talleres Artísticos en Casa de la Cultura

Niños, adolescentes y adultos de San Buenaventura disfrutan de tardes llenas de aprendizaje y creatividad en los talleres artísticos que ofrece la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán.

El alcalde Javier Flores Rodríguez visitó las instalaciones para saludar a los alumnos y reconocer el entusiasmo con el que participan en cada disciplina, encontrando en el arte un espacio para desarrollar sus talentos.

Entre las actividades más concurridas destacan danza folclórica, dibujo y pintura infantil, artes plásticas, música, guitarra y canto, donde niñas y niños fortalecen su sensibilidad artística y aprenden nuevas habilidades.

De igual manera, el taller de tejido reúne a talentosas damas que, con creatividad y tradición, preservan el arte heredado de generaciones, adaptándolo a las nuevas tendencias de hilos y colores que hacen del tejido una experiencia moderna y satisfactoria.

El presidente municipal reconoció la labor de los maestros que cada temporada comparten sus conocimientos y motivan a la comunidad a expresarse a través del arte: la maestra Juana María Garza Corona, en danza y ballet folclórico; el maestro Omar Alejandro Romo Ibarra, en teclado; y el maestro Sergio David Zúñiga, en canto y guitarra, por mencionar algunos.

Con estos espacios de formación artística, la Casa de la Cultura se mantiene activa al ser un punto de encuentro para la creatividad, el aprendizaje y la preservación de las tradiciones en San Buenaventura.