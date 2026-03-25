Empresas donan tambos de basura a Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Debido a la sinergia que existe con el sector empresarial, la administración municipal que encabeza la alcaldesa Sari Pérez Cantú recibió un total de 65 tambos de basura para fortalecer las acciones de limpieza en el municipio de Frontera.

Esta importante aportación fue realizada por las empresas Greenbrier-GIMSA y JAC, quienes demostraron su compromiso con el medio ambiente y la comunidad, sumándose a los esfuerzos del gobierno municipal para atender una de las necesidades más sentidas de la población.

El director de Ecología Alejandro Sánchez, detalló que en reconocimiento a su responsabilidad social y su contribución al cuidado del entorno, ambas empresas fueron distinguidas por la administración municipal, destacando su participación activa en la construcción de un municipio más limpio, ordenado y sustentable.

Los tambos fueron distribuidos en diversos sectores de la ciudad, así como en planteles educativos y entre personas en situación vulnerable, priorizando aquellos puntos donde más se requería este apoyo para mejorar las condiciones de limpieza.

Finalmente, el Ayuntamiento de Frontera hizo un llamado a más empresas a integrarse a este tipo de iniciativas, trabajando de la mano con el gobierno municipal para responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía en materia de limpieza y cuidado ambiental.