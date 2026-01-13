Ascensión López González alerta sobre la baja en pasaje de Radiotaxi en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El secretario general de la base de taxis Radiotaxi de la colonia Borja, Ascensión López González, dio a conocer que los taxistas han enfrentado un inicio de año complicado, al registrar una disminución de hasta el 40 % en el pasaje, situación que atribuyen principalmente al crecimiento de las plataformas de transporte por aplicación.

"Con eso de las aplicaciones como Didi e InDriver es que está bajando la clientela, porque aparte de que andan de forma ilegal, ellos se mueven por las bases de taxis y otros puntos donde están los compañeros, mientras que nosotros solo estamos en la base", externó.

Señaló que, pese a la difícil situación económica, los taxistas no han incrementado las tarifas del servicio, manteniendo el costo mínimo entre 35 y 40 pesos, el cual varía dependiendo de la distancia y el destino del viaje.

López González mencionó que, para hacer frente a la baja en la demanda, los choferes han optado por mejorar la calidad del servicio, así como por mantener las unidades en buen estado y con una mejor presentación, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los usuarios y lograr que vuelvan a solicitar el servicio.

Finalmente, indicó que actualmente la base cuenta con 23 choferes activos, aunque reconoció que uno de ellos decidió retirarse recientemente debido a la disminución en el número de viajes. Este martes los secretarios generales sostuvieron una reunión con Transporte y Vialidad de Frontera con el fin de mejorar sus condiciones.