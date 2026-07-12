23 alumnos del TecNM logran certificación HSK2 en Hangzhou, China

SALTILLO, COAH.- Un grupo de 23 estudiantes del TecNM-Instituto Tecnológico de Saltillo obtuvo la certificación internacional HSK2 de chino mandarín, tras participar en un campamento académico realizado en la Hangzhou Dianzi University, en China.

Los alumnos viajaron a principios de junio para integrarse a un programa que combinó el aprendizaje del idioma, la inmersión cultural y la presentación del examen HSK2, estándar internacional que evalúa la comprensión y el uso del chino mandarín.

¿Qué logros alcanzaron los estudiantes?

Como resultado de la evaluación, los 23 estudiantes aprobaron la certificación y dos de ellos obtuvieron el certificado de excelencia, reconocimiento que distingue un desempeño sobresaliente en la prueba.

Además de la preparación académica, la estancia permitió a los participantes conocer la cultura, la historia y la vida cotidiana de China, así como recorrer las instalaciones de la Hangzhou Dianzi University y la ciudad sede del programa.

¿Cómo beneficia la certificación a los estudiantes?

De acuerdo con la institución, la certificación HSK2 fortalece el perfil académico y profesional de los estudiantes al facilitar oportunidades de estudios en el extranjero y ampliar sus posibilidades de inserción en un mercado laboral donde el dominio del chino mandarín adquiere mayor relevancia.

Este es el tercer año consecutivo en que estudiantes del TecNM-Instituto Tecnológico de Saltillo viajan a China para obtener esta certificación.

La Coordinación de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional del TecNM-Instituto Tecnológico de Saltillo, encabezada por María Teresa Perales Escobedo, ha incrementado la participación de estudiantes en programas internacionales durante la actual administración de Ania Sánchez, mediante el trabajo coordinado de las subdirecciones de Planeación y Vinculación, Académica y de Servicios Administrativos, en conjunto con las ocho especialidades que ofrece la institución.

El instituto también reconoció el apoyo de Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, para el desarrollo de estas acciones de movilidad internacional.

54a Estudiantes del TecNM-Instituto Tecnológico de Saltillo recibieron la certificación internacional HSK2 de chino mandarín durante su estancia académica en China.

54b Dos integrantes del grupo obtuvieron el certificado de excelencia en el examen HSK2, reconocimiento otorgado por su desempeño sobresaliente.