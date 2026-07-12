Urgen atención en salud mental

POR MARCO JUÁREZ SALTILLO, COAH.-La diputada local Marimar Treviño Garza exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a acelerar la contratación de especialistas en psiquiatría para reducir los tiempos de espera en la atención de pacientes con problemas de salud mental.

La legisladora informó que presentó el martes un exhorto ante el Congreso del Estado dirigido a ambas instituciones, luego de advertir que actualmente las personas esperan, en promedio, entre tres y ocho meses para recibir una consulta con un psiquiatra.

"Sabemos que el tema de la salud mental no puede esperar", afirmó. Treviño Garza explicó que el objetivo es agilizar la cobertura del déficit de especialistas, ya que, aunque el IMSS y el ISSSTE cuentan con un programa para atender esta problemática, es necesario acelerar su implementación para garantizar atención oportuna.

La diputada señaló que, de acuerdo con datos nacionales, menos del 10 por ciento de las personas que requieren atención por parte de un especialista en salud mental reciben ese servicio. Advirtió que la falta de acceso oportuno puede derivar en desenlaces no deseados, por lo que insistió en fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de salud. Añadió que, de manera paralela, continúan los trabajos mediante programas estatales como Inspira Coahuila, enfocados en la atención de la salud mental de la población.