Cuatro Ciénegas recibe donación de tambos de basura: Víctor Leija

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de cuidado ambiental y responsabilidad social, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega recibió la donación de 25 tambos de basura y un recopilador por parte de la empresa Tecnología Ambiental Especializada, lo que permitirá reforzar las labores de limpieza, orden y manejo adecuado de residuos en distintos puntos del municipio.

Durante el encuentro, se llevó a cabo también la firma de un convenio de participación conjunta, enfocado en el desarrollo de proyectos de responsabilidad social, salud, seguridad y medio ambiente, consolidando una alianza estratégica entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada.

El acto contó con la presencia del Ing. César E. Rueda Pérez, gerente general de la empresa, quien refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con la administración municipal en acciones que generen un impacto positivo y duradero en la comunidad.

Esta importante donación fue posible gracias a la gestión del Departamento de Medio Ambiente, reafirmando el compromiso de impulsar estrategias que contribuyan al orden, la limpieza y el bienestar de la población.

Ante esto, el Presidente Municipal subrayó que la colaboración con la iniciativa privada es fundamental para lograr mejores resultados en temas prioritarios para la ciudadanía.

Leija Vega reconoció la labor del Departamento de Medio Ambiente, cuya gestión hizo posible esta importante donación, reiterando que se continuará impulsando estrategias orientadas al orden, la limpieza y el cuidado del entorno.

"Estas acciones reflejan que vamos por el camino correcto: construyendo un municipio más limpio, responsable y comprometido con su gente, a través del trabajo en equipo y la corresponsabilidad social", concluyó el edil.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas continúa avanzando unido en la construcción de un municipio más limpio, responsable y comprometido con su entorno.