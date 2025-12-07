Intensificación del tránsito vehicular en Monclova por diciembre

Con el inicio del mes de diciembre y el pago de aguinaldos y otras prestaciones, la movilidad en la Zona Centro de Monclova comenzó a intensificarse notablemente, generando mayor tránsito vehicular y flujo de peatones en las principales calles comerciales.

Vialidades como Miguel Hidalgo, De la Fuente, Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza registran desde esta semana una fuerte aglomeración de vehículos, lo que ha obligado a la intervención de elementos de Tránsito y Policía Municipal para agilizar el paso, evitar embotellamientos y prevenir accidentes.

El incremento de personas no solo se observa en las calles, sino también en las banquetas y comercios del sector.

Tiendas de distintos giros empezaron a recibir largas filas de clientes que buscan artículos para los festejos de posadas navideñas, así como quienes aprovechan para adelantar la compra de regalos decembrinos.

La dirección de Transporte Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con paciencia, respetar los señalamientos y considerar tiempos de traslado más amplios durante estas semanas, en las que se anticipa un flujo aún mayor conforme avancen las compras de temporada.

