Frontera: Miguel Sánchez Leija llama a cuidar alimentos ante altas temperaturas

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el incremento de las temperaturas en la región, el director de Salud Municipal de Frontera, Miguel Sánchez Leija, hizo un llamado a la población para extremar precauciones en el manejo e ingesta de alimentos, ya que durante esta temporada se han incrementado los casos de malestares estomacales e intoxicaciones.

El funcionario señaló que uno de los principales riesgos está en consumir alimentos en establecimientos que no cuentan con las condiciones higiénicas adecuadas, por lo que recomendó priorizar la preparación de comida en casa para reducir riesgos.

"Yo siempre he dicho que lo mejor es tratar de cocinar en casa, ya que uno sabe lo que se está comiendo y cómo lo estás cocinando, y a pesar de esto hemos visto que también nos puede pasar una situación particular", expresó.

Sánchez Leija explicó que el calor favorece la rápida producción de bacterias, toxinas y gases en los alimentos, especialmente cuando no se mantienen en refrigeración o no se cocinan correctamente.

Advirtió que los productos del mar, como pescados y mariscos, representan uno de los mayores riesgos durante esta temporada si no se manejan de forma adecuada, ya que pueden provocar infecciones severas e incluso intoxicaciones alimentarias.

Por ello, insistió en verificar siempre la frescura de los productos, evitar consumir comida en la vía pública sin garantías sanitarias y mantener una correcta higiene en la preparación de los alimentos dentro del hogar.