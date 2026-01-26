Protección Civil habilita albergues en Frontera por bajas temperaturas

FRONTERA, COAHUILA.- Protección Civil de Frontera informó que durante el domingo y este lunes únicamente cuatro personas fueron resguardadas en los albergues habilitados, ante las gélidas temperaturas que se registraron en el municipio, las cuales alcanzaron hasta los -2 grados centígrados.

El director de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo, dio a conocer que estas acciones forman parte del operativo 'Por un Frontera sin Frío', implementado con motivo del frente frío número 30. Detalló que las personas atendidas son indigentes que aceptaron el resguardo, mientras que otras cuatro, aunque se negaron a ingresar a los albergues, recibieron apoyo con café caliente y cobertores.

Palacios Cedillo explicó que las personas localizadas se encontraban principalmente en la zona Centro, La Sierrita y la colonia Morelos. Añadió que los recorridos continúan de manera permanente, ya que los sectores considerados como más vulnerables ante las bajas temperaturas son Las Aves, El Huizachal, Occidental Sur y la colonia Borja.

Finalmente, el director de Protección Civil hizo un llamado a la población para que se resguarde en caso de ser necesario y recordó que los albergues se mantienen abiertos tanto en las instalaciones de Protección Civil como en el gimnasio Rodolfo Luna, a fin de salvaguardar la integridad de quienes lo requieran.