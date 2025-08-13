Caminata Canina en Castaños: Alcaldesa fomenta cuidado animal

CASTAÑOS, COAHUILA.- Una mañana llena de alegría, diversión y sana convivencia se vivió durante la primera Caminata Canina, organizada por el Gobierno Municipal de Castaños con el propósito de fomentar el cuidado y bienestar animal.

La mañana de este miércoles, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada de "Canela", la mascota familiar, encabezó esta importante actividad que inició en las instalaciones del Club de Leones y concluyó en la Presidencia Municipal, recorriendo diversas vialidades del municipio.

En su mensaje, la presidenta municipal subrayó que este evento es parte de una estrategia amplia de la administración para fortalecer la cultura del respeto hacia los animales.

Estas acciones fortalecen la integración familiar y promueven hábitos saludables, pero sobre todo buscan generar conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.

"Las mascotas son parte de nuestras familias y dependen de nosotros para su cuidado y protección. Con eventos como este buscamos promover el respeto hacia ellos, porque un municipio que cuida a sus animales es un municipio que demuestra sensibilidad, valores y compromiso con la vida", expresó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que su gobierno continuará impulsando programas permanentes de vacunación, esterilización y adopción responsable, trabajando de la mano con asociaciones protectoras y la ciudadanía.

"Agradezco a cada una de las personas que nos acompañaron junto a sus perritos; fue una mañana muy agradable, de diversión y convivencia, seguiremos trabajando para generar conciencia, pero también para ofrecer soluciones concretas que garanticen la salud y bienestar de nuestros fieles compañeros", afirmó la edil.

Al concluir la caminata, se realizó la rifa de obsequios para las mascotas participantes y se instaló un módulo de vacunación para diferentes especies, reforzando la importancia de prevenir enfermedades y brindar atención veterinaria adecuada.