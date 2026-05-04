"Descansa en paz, mami chula": despiden a Doña Chila tras trágico accidente

Entre mensajes de amor y profunda tristeza, familiares y amigos despidieron a Isidra Morán Castillo, conocida con cariño como "Doña Chila", quien perdió la vida tras ser atropellada en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cerca de la avenida 3, cuando la mujer, de 66 años de edad y vecina de la colonia El Pueblo, intentaba cruzar los carriles de alta velocidad.

La noticia golpeó con fuerza a sus seres queridos, quienes a través de redes sociales comenzaron a compartir mensajes de despedida que reflejan el amor y la huella que dejó en sus vidas.

Su hijo, Jehu Ibarra, expresó su dolor con palabras que conmovieron a quienes las leyeron: "Descansa en paz mami chula... No tengo palabras, así no era Dios, pero solo tú sabes cómo y cuándo nos mandas llamar".

"La mejor madre, segunda madre de muchos, de gran corazón bondadosa... no es un adiós, solo es un hasta luego, ya estás con papá y con Genaro".

Quienes la conocieron coinciden en describirla como una mujer alegre, de espíritu noble y siempre dispuesta a ayudar. Su amor por su familia era evidente, así como su cercanía con su comunidad, donde era apreciada no solo como madre, sino como amiga y consejera.

El accidente ocurrió en el bulevar Harold R. Pape

Hoy, su ausencia deja un vacío profundo, pero también el recuerdo de una vida marcada por el cariño, la entrega y la fe.

Para su familia, "Doña Chila" no se ha ido del todo: vive en cada enseñanza, en cada gesto de amor y en la memoria de quienes la acompañaron en su camino.