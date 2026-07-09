Habitantes de Villa de Agujita denuncian contaminación en el Río Sabinas

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Habitantes de la Región Carbonífera denunciaron a través de redes sociales una presunta contaminación en el Río Sabinas, al señalar que el agua, que anteriormente era cristalina, ahora presenta una coloración diferente con apariencia azufrosa en el tramo que pasa por la Villa de Agujita.

La denuncia fue difundida por medio del perfil de Jesús Salinas Galindo, quien publicó imágenes y expresó su inconformidad por las condiciones del cauce.

En su mensaje cuestionó que el agua presuntamente contaminada sea descargada al río y afirmó que existen otros lugares donde podría ser confinada sin afectar el ecosistema.

De acuerdo con lo expuesto en la publicación, el agua que se estaría vertiendo al Río Sabinas provendría de la mina El Pinabete, donde se construyó un tajo para las labores de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en ese complejo carbonífero en el año 2022.

Los denunciantes también señalaron que una situación similar ocurriría en la mina Pasta de Conchos, donde, aseguraron, el agua extraída del complejo es descargada al río Álamos, afluente que posteriormente se une al Río Sabinas.

Los habitantes manifestaron su preocupación porque, afirmaron, esta situación afecta a las familias que acostumbran visitar el manantial con fines recreativos, además de generar inquietud por las posibles afectaciones al entorno natural.

Ante estos señalamientos, la población hizo un llamado a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y a la Dirección de Ecología Municipal para que investiguen los hechos y, en su caso, determinen si existe contaminación y las acciones que correspondan.