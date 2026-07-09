Monclova es azotada por fenómeno denominado cumulonimbus

Lo que se vivió el día de ayer en Monclova y la zona conurbada no fue una lluvia común. El cuerpo de Bomberos y Protección Civil confirmó que la ciudad fue golpeada directamente por el desarrollo de nubes cumulonimbus, las nubes de tormenta más violentas de la atmósfera.

Los estragos que hoy se están atendiendo en las calles son el vivo ejemplo de cómo funcionan estas "fábricas de clima extremo".

Las cumulonimbus (o cumulonimbos) son nubes de gran desarrollo vertical. Son conocidas popularmente como las "nubes de tormenta" y son las únicas capaces de generar granizo, truenos y relámpagos.

Su nombre proviene del latín: cumulus (acumulación o montón) y nimbus (nube de lluvia). Físicamente, son auténticas fábricas de clima extremo que pueden elevarse desde unos pocos cientos de metros sobre el suelo hasta alcanzar el límite de la troposfera (¡más de 15 kilómetros de altura!).

Para identificar una cumulonimbus y entender su poder, fíjate en estas características clave:

Forma de Yunque (Incubus): Al crecer tanto verticalmente, la parte superior de la nube choca con la tropopausa (donde la temperatura deja de bajar). Al no poder seguir subiendo, el viento la despliega hacia los lados, dándole su clásica forma de yunque o hongo gigante.

Base Oscura y Amenazante: Su base suele ser horizontal, muy baja y de un color gris oscuro casi negro, debido a que es tan densa que apenas deja pasar la luz del sol.

Composición Dual: La parte baja de la nube está compuesta por gotitas de agua líquida, mientras que la cima (la parte blanca y brillante que se ve desde lejos) está formada enteramente por cristales de hielo.

Turbulencia Extrema: En su interior ocurren corrientes de aire brutales. Hay corrientes ascendentes de aire cálido y húmedo que "alimentan" la nube, y corrientes descendentes de aire frío que traen la lluvia y el granizo.

Una cumulonimbus madura es un sistema meteorológico completo en sí mismo. Es la responsable de:

Lluvias torrenciales: Precipitaciones intensas que caen en un periodo corto de tiempo.

Tormentas eléctricas: Rayos, relámpagos y truenos provocados por la fricción de los cristales de hielo en su interior, lo que genera estática.

Granizo: Las fuertes corrientes ascendentes elevan las gotas de agua hacia la zona congelada una y otra vez, formando capas de hielo hasta que son demasiado pesadas y caen.

Tornados y mangas de agua: En condiciones de extrema inestabilidad, la rotación dentro de la nube puede dar origen a tornados.