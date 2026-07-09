Sabinas recibe jornada de empleo promoviendo oportunidades laborales

SABINAS, COAH.- Con el propósito de acercar oportunidades laborales a la población de la Región Carbonífera, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) realizó una jornada de empleo en sus oficinas de Sabinas, informó la subsecretaria del Trabajo en la región, licenciada Carolina Morales Iribarren.

La actividad se desarrolló de 09:30 a 11:30 horas, periodo durante el cual las personas buscadoras de empleo conocieron las vacantes disponibles y recibieron información sobre los requisitos necesarios para participar en los procesos de contratación.

Morales Iribarren explicó que el objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral no solo para habitantes de Sabinas, sino también para personas de los distintos municipios de la Región Carbonífera.

Durante la jornada participó la empresa DUAL, que ofertó vacantes para operador y operadora de costura automotriz con experiencia, ofreciendo contratación inmediata a quienes cumplan con el perfil requerido.

La funcionaria recordó que la empresa, ubicada en Monclova, ya ha realizado procesos de reclutamiento en el municipio de San Juan de Sabinas como parte de su estrategia para captar mano de obra en la región.

Finalmente, destacó que estas acciones responden a las indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas de impulsar políticas públicas orientadas a la generación de más y mejores empleos para los habitantes de esta cuenca.