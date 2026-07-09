Recuperan restos biológicos en Pasta de Conchos: continúan labores de búsqueda

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Personal de Rescate recuperaron la tarde de este jueves más restos biológicos en la mina Pasta de Conchos, durante las labores de búsqueda que continúan en la Lumbrera Dos del complejo minero.

De acuerdo con publicaciones realizadas por familiares de los mineros que permanecen atrapados, el hallazgo se registró durante los trabajos de extracción de indicios biológicos efectuados por los trabajadores.

En una publicación difundida en redes sociales, la hija de uno de los mineros escribió: "Día de recuperación de hallazgos biológicos".

En el mismo mensaje expresó: "La tierra no pudo sepultar su dignidad, ni el tiempo apagar su memoria. Hoy, cada paso hacia el reencuentro es un tributo a su sacrificio y una victoria de la verdad sobre el olvido."

La familiar también dedicó un mensaje a los trabajadores fallecidos: "Descansen en paz, mineros de Pasta de Conchos; su guardia en las profundidades por fin ha terminado y el cielo los recibe con la justicia que tanto merecen."

Las labores de recuperación continúan en Pasta de Conchos como parte de los trabajos para localizar e identificar los restos del total de los mineros, conforme avanzan las tareas de rescate en el yacimiento.