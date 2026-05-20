Protección Civil emite alerta por lluvias en Frontera, Coahuila

Frontera, Coah.- El departamento de Protección Civil y Bomberos emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas para la Región Centro de Coahuila durante los próximos días.

De acuerdo con el monitoreo realizado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las condiciones climatológicas contemplan precipitaciones intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo desde la tarde-noche de este miércoles y hasta el fin de semana.

Las autoridades informaron que se mantiene una probabilidad elevada de lluvias para jueves, viernes y sábado, así como vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora en algunos sectores.

Ante este panorama, personal operativo de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos preventivos y mantiene vigilancia permanente en zonas identificadas con riesgo de acumulación de agua o inundación repentina, principalmente en áreas cercanas al arroyo y sectores como La Lagunita y Ferrocarril.

Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas, entre ellas evitar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua, así como limitar traslados durante las lluvias si no son necesarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia y colaborar con las medidas de prevención durante la temporada de lluvias.